Тедеско прокомментировал поражение от "Баварии"

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Тедеско прокомментировал поражение от "Баварии"

Фото: инстаграм "Лейпцига"\Автор неизвестен

Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско поделился мнением по поводу поражения от мюнхенской "Баварии" (2:3) в матче 21-го тура Бундеслиги.

"Мы сыграли хорошо. Плохо, что так легко пропустили первые два мяча. После третьего мяча мы пытались сыграть слишком быстро, и это не сработало. В целом мы сыграли хорошо и показали мастерство в некоторых вещах.

С Андре Силвой я ничего особенного не делал. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: "Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом", - сказал экс-тренер "Спартака".

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