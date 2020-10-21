Тедеско прокомментировал поражение от "Енисея"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча Кубка России против "Енисея" (0:1).
"Мы хотели победить, однако главной задачей был выход в плей-офф Кубка России. Мы вышли из группы с первого места. Играть было сложно, важно было проявить характер. И мы его начали показывать с перелета на самолете - летели больше четырех часов, плюс разница во времени.
Игра в целом понравилась, сыграло много молодых футболистов. Это была трудная игра. Газон был сухим, с большим количеством кочек, что придавало сложностей.
Задействовал молодежь, так как была возможность. Не могу сказать, что матч был товарищеским для нас, все-таки это кубок. Мы уважаем фанатов, они пришли на "Спартак", давно не видели нашу команду. Отнеслись к игре серьезно. Наша команда билась от начала до конца", - заявил Тедеско.
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