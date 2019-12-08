Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"

Теги спартак москвадоменико тедескоростов

Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:4). Об этом сообщает Sport24.

"Очень огорчены таким результатом. Это было просто сумасшествие. "Ростов" ударил по воротам пять раз и четыре забил. У нас было много подходов и ударов, но мы забили лишь раз. Счет немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы", - сказал Тедеско.

Отметим, что "Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова".

"Спартак" остался на 10 месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" занимает 3 место.

А еще: Карпин поделился мыслями о матче со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"

"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов