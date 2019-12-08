Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:4). Об этом сообщает Sport24.

"Очень огорчены таким результатом. Это было просто сумасшествие. "Ростов" ударил по воротам пять раз и четыре забил. У нас было много подходов и ударов, но мы забили лишь раз. Счет немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы", - сказал Тедеско.

Отметим, что "Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова".

"Спартак" остался на 10 месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" занимает 3 место.

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