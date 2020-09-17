Тедеско прокомментировал разгром "Родины" в Кубке России

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Тедеско прокомментировал разгром "Родины" в Кубке России

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о результате матча против "Родины" в Кубке России.

Напомним, что "красно-белые" разгромили соперника со счётом 5:1.

"Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное "Родине". Молодая команда, молодые ребята бились до конца.

Забили мы много, могли ещё больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах. Возможно, в первом тайме были слишком терпеливыми. Но во втором всё было получше", - сказал Тедеско.

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