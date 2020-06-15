Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"

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Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о разгромном поражении своей команды в товарищеском матче с московским "Динамо" со счетом 1:4.

В этом матче мы выпустили много молодых футболистов. Это был матч-тест, который важно было сыграть. Но результат в сомнения меня не ввел. Мы очень многое попробовали! Вчера играли и Маркетисов, и Голосов, а Ещенко вообще вышел опорником. Так что не стоит говорить о каких-то единичных перестановках – после 60-ти минут матча мы поменяли всю команду. Изменений было много – поймать ритм игры в таком матче очень сложно", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

Напомним, что после 22 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Спартак" находится на восьмой позиции. "Спартак" возобновит сезон 20 июня гостевым матчем с тульским "Арсеналом". "Динамо" 21 июня на выезде встретится с "Краснодаром".

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