Тедеско прокомментировал решение о выкупе Соболева

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Тедеско прокомментировал решение о выкупе Соболева

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о решении своего клуба выкупить у "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева.

Напомним, что "красно-белые" арендовали 23-летнего футболиста в конце января, а в середине мая объявили о его полноценном трансфере.

"Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев - форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы - как делал это против "Динамо" и "Оренбурга". Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат", - сказал Тедеско.
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