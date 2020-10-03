Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с "Зенитом" (1:1).
"Мы отлично стартовали, владели мячом на протяжении первых 20 минут, однако потом "Зенит" заставил нас сесть. После отбора было важно нашим футболистам передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч футболистам атаки. В результате этого были фолы, Ловрен падал, что приводило к свисткам.
Второй тайм был насыщеннее. У "Зенита" также были шансы забить. Немного расстроены, так как могли и победить в этой игре", - заявил Тедеско.
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