Тедеско прокомментировал слухи о своём желании покинуть "Спартак"

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Тедеско прокомментировал слухи о своём желании покинуть "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на информацию о своём возможном уходе из московского клуба.

Неделю назад сайт Metaratings.ru сообщил, что немецкий специалист в общении с друзьями заявил о планах летом покинуть свой пост.

"Ха-ха, мне всерьёз надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в "Спартаке" - вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушёл из "Спартака", они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе", - сказал Тедеско.

Напомним, что 34-летний тренер возглавил "красно-белых" 14 октября 2019 года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

Не пропустите: Тедеско рассказал, какой видит идеальную игру "Спартака". | http://soccernews.ru
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