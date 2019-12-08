Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч с "Ростовом"

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Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч с "Ростовом"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о стартовом составе на матч 19-го тура с "Ростовом" (0:0; первый тайм).

"Некоторые футболисты не смогли выйти на поле из-за дисквалификаций. Как будет выглядеть линия защиты - увидите.

"Ростов" - отличная команда, против "Спартака" выйдут отличные игроки. Нужно быть готовым", - сказал Тедеско.

После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице. "Ростов" на 5 позиции.

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