Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "РБ Лейпциг".

"Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться начала игр. Первые впечатления от команды отличные. Конечно, имя Юлиана Нагельсмана здесь встречается очень часто. У нас очень похожий взгляд на игру. Тем не менее, у него свой стиль игры, у меня свой стиль.

"РБ Лейпциг" — инновационная организация с огромным потенциалом.

До пандемии местный стадион всегда был полон. Это признак того, что людей сюда влечет. Для меня очень важны эмоции, как и другие факторы. Какой состав, какая структура, насколько новаторский клуб. В этом плане клуб имеет 10 очков из 10 возможных", — приводит слова Тедеско Bild.

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