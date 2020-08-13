Тедеско прокомментировал травму Кокорина

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированного нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что форвард восстанавливается после повреждения икроножной мышцы. Ожидается, что он пропустит ещё 12 дней.

"У Кокорина есть небольшие проблемы с мышцами. Отслеживаем динамику лечения каждый день. Сложно сказать, когда именно он вернётся в строй. Мы постоянно на связи с медицинским штабом. Полностью им доверяем и надеемся на скорейшее выздоровление Александра", - заявил Тедеско.

"Спартак" подписал Кокорина бесплатно, заключив с ним контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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