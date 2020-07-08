Тедеско прокомментировал уход Цорна из "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора московского клуба.

"Я был удивлен, что Цорн ушел из клуба. Цорн меня пригласил в "Спартак". Он очень нам помогал — был и на теории, и в разговорах с игроками. Он очень интеллигентный и умный человек. У него большое будущее, я в этом уверен. Мы должны принять это решение. Это бизнес. Ничего личного", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

Напомним, что новым генеральным директором "Спартака" стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в "Уфе".

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