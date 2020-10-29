Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не будет руководить московским клубом со скамейки запасных в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".
Тедеско дисквалифицирован на один матч, так как получил четыре желтые карточки в нынешнем сезоне. Специалист наказывался предупреждениями в матчах с тульским "Арсеналом" (2:1), ЦСКА (1:3), "Тамбовом" (2:0) и "Краснодаром" (3:1).
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
После 12 туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Ростов" занимает шестую позицию.
Не пропустите: Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Тедеско недоволен отменой удаления Еременко
-
Советник Кадырова принимал участие в избиении арбитра Головко
-
СМИ: Неймар выбыл на три недели
-
Азмун получил вызов в сборную Ирана на ноябрьские матчи
-
Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Футболисты ПСЖ играли в бассейне айфоном Верратти
-
Бартомеу удалил аккаунт в твиттере после ухода из "Барселоны"
-
Гжегож Крыховяк мог перейти в "Зенит"
-
Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом"
-
Лэмпард выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду
-
Пепе стал третьим португальцем, проведшим 100 матчей в Лиге Чемпионов
-
"Милан" намерен выкупить трансфер хавбека "Реала"
-
Манчини высказался о проблемах Балотелли
-
В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"
-
Роман Еременко сможет сыграть со "Спартаком". Красная карточка хавбека отменена
-
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может вернуться в Аргентину
-
Гендиректор "Краснодара" может быть наказан за критику судей после матча со "Спартаком"
-
Капелло высказался о победе "Барселоны" над "Ювентусом" в матче Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о своих планах в случае победы на выборах
-
Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита"