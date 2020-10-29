Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом"



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не будет руководить московским клубом со скамейки запасных в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".

Тедеско дисквалифицирован на один матч, так как получил четыре желтые карточки в нынешнем сезоне. Специалист наказывался предупреждениями в матчах с тульским "Арсеналом" (2:1), ЦСКА (1:3), "Тамбовом" (2:0) и "Краснодаром" (3:1).

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

После 12 туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Ростов" занимает шестую позицию.

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