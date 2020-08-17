Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Уфой" из-за ангины

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустит матч 3-го тура РПЛ с "Уфой". Спортивный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что специалист заболел ангиной.

"У него ангина. Неприятная болезнь. Он лечится. Надеемся, что в ближайшее время все будет хорошо. С большой долей вероятности в Уфу он не поедет", - сказал Газизов.

Напомним, из-за недомогания Тедеско пропустил матч 2-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0).

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 19 августа.

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