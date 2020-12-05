Тедеско просит "Спартак" продлить контракты с двумя игроками

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско хочет, чтобы клуб продлил соглашение с голкипером Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.

"Я бы хотел, чтобы с ними подписали новые контракты, однако это будет обсуждаться позже. Оба для нас важны, они больше, чем футболисты.

Ещенко получает немного игрового времени, однако это верхушка айсберга, и люди не видят то, что происходит за кулисами. Мы зачастую проводим с футболистами больше времени, чем с родными.

Кроме того, не забываем о качестве игроков. То, как Ещенко работает на тренировках, просто великолепно. Из 10 подач с флангов восемь находят футболистов", - заявил Тедеско.

Отметим, что контракты 36-летних Ещенко и Реброва истекают летом 2021 года.

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