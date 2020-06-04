Тедеско провел первую тренировку "Спартака" после карантина

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско полноценно вернулся к своим обязанностям.

Сегодня, 4 июня, Тедеско провел первую тренировку после двухнедельного карантина.

"Тедеско провел вечернее занятие на поле, в котором также принимали участие иностранные футболисты "Спартака": Алекс Крал, Самюэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон", - заявили в пресс-службе клуба.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место. 21 июня их ожидает игра против тульского "Арсенала".

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