Тедеско провел семинар для всех тренеров команд "Спартака"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провел семинар для всех тренеров красно-белых. Мероприятие прошло на стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В семинаре участвовали тренеры "Спартака-2", молодежной и юношеской команды, а также тренеры, работающие в Академии имени Федора Черенкова.

Специалист рассказал об основных принципах своей работы, о том, как организуется тренировочный процесс в первой команде. Также Тедеско рассказал о работе с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола Германии.

После 22 туров РПЛ "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице.

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