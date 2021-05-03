Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом"

Фото: твиттер Матч ТВ/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен игрой против тульского "Арсенала" (2:1) в 28-м туре РПЛ.

– Насколько вы довольны качеством игры?

– Я недоволен, потому что сегодня мы играли плохо – это правда.

Тем не менее мы одержали победу – это очень важно в конце сезона. У нас уже были такие игры, когда мы играли хорошо и не побеждали. Сегодня мы играли не настолько хорошо – и выиграли. Такая ситуация, – сказал Тедеско в эфире Матч Премьер.

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