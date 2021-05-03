Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом"
Фото: твиттер Матч ТВ/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен игрой против тульского "Арсенала" (2:1) в 28-м туре РПЛ.
– Насколько вы довольны качеством игры?
– Я недоволен, потому что сегодня мы играли плохо – это правда.
Тем не менее мы одержали победу – это очень важно в конце сезона. У нас уже были такие игры, когда мы играли хорошо и не побеждали. Сегодня мы играли не настолько хорошо – и выиграли. Такая ситуация, – сказал Тедеско в эфире Матч Премьер.
Также не пропустите: Медведев высказался по поводу чемпионства "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
-
"Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Названа сумма, которую Сарри может получать в "Роме"
-
"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"
-
Президент "Барсы" высказался по поводу гонки за чемпионство в Ла Лиге
-
Стала известна сумма, которую хотел получать Рамос
-
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо
-
1
Почеттино высказался о матче против "Манчестер Сити"
-
Иньеста сыграл впервые за 4 месяца
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
-
Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"
-
Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом"
-
Медведев высказался по поводу чемпионства "Зенита"
-
"Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером
-
Главный тренер тульского "Арсенала" прокомментировал конфликт с тренерами "Спартака"
-
Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"
-
"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ