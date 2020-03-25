Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, чем он занимается в Москве во время карантина, введенного из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Я живу один и это тяжело. Мои жена и дочь находятся в Германии, поэтому мы общаемся по скайпу. В отеле живут еще двое членов тренерского штаба. С ними мы хотя бы можем вместе выпить кофе. Несколько ресторанов еще работают. Рядом есть итальянский ресторан, обычно там работают 45 человек, но сейчас всего шестеро. Метро пока что работает, но выглядит оно странно. Раньше, чтобы войти в него, нужно было проталкиваться, а сейчас оно пустое.

Моя работа остановилась, мы просто ждем. Я живу в отеле и не выхожу из него. Надеюсь, что мы сможем возобновить сезон, когда все закончится. Но сейчас здоровье на первом месте.

Я анализирую данные, придумываю тренировки. Надеюсь, что 10 апреля мы сможем сыграть", - цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

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