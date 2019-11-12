Тедеско рассказал, что у него были другие варианты кроме "Спартака"



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что он отказал нескольким клубам ради работы с "красно-белыми".

"Могу сказать, что у меня были другие предложения. Меня звали зарубежные клубы, а также клубы Бундеслиги. Каждый вариант был по своему интересен мне. Но я уверен, что принял верное решение, когда согласился возглавить "Спартак", - цитирует Тедеско Kicker.

Напомним, что 34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре. Под его руководством московский клуб провел пять матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков клуб отстает на девять очков.

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