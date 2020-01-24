Тедеско рассказал, какая схема подходит больше всего нынешнему "Спартаку"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о том, как будет играть его команда после зимних сборов.

"Для нынешнего состава схема 5-3-2 подходит лучше всего. У каждого футболиста есть своё место. Более того, некоторые могут закрыть несколько позиций. Сейчас важно дать стабильность. Важно наиграть систему, к которой ребята привыкнут и станут чувствовать себя в ней комфортно. Нам нужна хорошо налаженная базовая схема и именно сейчас мы работаем над деталями.

Впрочем, на третьем сборе в Сочи обязательно попробуем и другие варианты. Потому что в конечном итоге важна не система, а стиль. Можно применять один стиль в разных схемах. Как ты прессингуешь, как выходишь из обороны, как используешь фланги - вот что имеет значение", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что "Спартак" по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

34-летний Тедеско возглавил "красно-белых" 14 октября 2019 года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

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