Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что рассчитывает оставить положительный след в истории "красно-белых".

"Я бы хотел, чтобы после моего ухода из "Спартака" большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все - невозможно", – сказал немец в интервью "Чемпионату".

Тедеско работает в "Спартаке" с октября прошлого года. Его контракт с клубом истекает по завершении этого сезона.

В нынешнем чемпионате России "народная команда" борется с "Зенитом" за чемпионство, набрав 20 очков в 9 турах.

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