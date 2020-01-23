Тедеско рассказал, какой видит идеальную игру "Спартака"

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Тедеско рассказал, какой видит идеальную игру "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о том, как должна играть его команда в весенней части сезона.

"Каким должен быть мой идеальный "Спартак" весной? Физически сильным и уверенным в себе. Мы должны глубоко атаковать и искать свободное пространство на протяжении всего матча, но при этом не упускать моменты. Также играть надо вертикально. И побеждать", - сказал Тедеско.

Напомним, что "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Первый официальный матч после зимнего перерыва "красно-белые" проведут 29 февраля. Это будет дерби против "Динамо".

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