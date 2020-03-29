Тедеско рассказал, кого из топ-игроков он хотел бы видеть в "Спартаке"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что он хотел бы видеть в московском клубе бывших звезд "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.
"Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в "Спартак", - сказал Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков в VKlive.
Напомним, что в данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге. При этом клуб опережает зону переходных матчей всего на пять очков.
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