Тедеско рассказал, кого из топ-игроков он хотел бы видеть в "Спартаке"

Теги спартак москвадоменико тедескоалессандро дель пьероандреа пирло

Тедеско рассказал, кого из топ-игроков он хотел бы видеть в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что он хотел бы видеть в московском клубе бывших звезд "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.

"Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Еще Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в "Спартак", - сказал Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков в VKlive.

Напомним, что в данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге. При этом клуб опережает зону переходных матчей всего на пять очков.

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