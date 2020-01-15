Тедеско рассказал, кто из игроков "Спартака" удивил его после отпуска



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что после отпуска его удивил бразильский защитник Аиртон, который сменил имидж.

"Основная задача первого дня сбора была адаптация команды к работе, так как игроки были месяц без мяча, поэтому важно было привыкнуть к полю и к мячу. Кто удивил меня больше всего после отпуска? Удивил Аиртон, не ожидали мы, что он вернется блондином. Отпуск — это такое время, когда вся команда разлетается по миру, и вот команда собралась вместе", — рассказал Тедеско в интервью официальному каналу московского клуба в YouTube.

Аиртон перешел в "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе" за семь миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за "красно-белых" 23 матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Тедеско рассказал о состоянии "Спартака" после зимней паузы. | http://soccernews.ru