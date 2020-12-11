Тедеско рассказал, на кого из игроков "Спартака" он был похож в молодости

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что в бытность футболиста его можно было сравнить с Зелимханом Бакаевым.

"Я на Бакаева был похож, немножко. Играл на его позиции - в центре, хорошая техника. Говорим только о хороших качествах", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий тренер возглавляет "красно-белых" с октября 2019 года.

Бакаев в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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