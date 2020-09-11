Тедеско рассказал о готовности игроков "Спартака" к дерби с ЦСКА

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско сделал заявление о готовности футболистов к матчу 7-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Пауза на сборные - это непростое время, футболисты возвращаются в разное время. Зобнин и Джикия сыграли все матчи, Бакаев сыграл один матч, а Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали всю неделю нагрузки, и сегодня все более менее в форме. Все тренировались в полном объёме. С Кокориным, надеемся, всё будет хорошо. Он в основной группе, начал на прошлой неделе. Вариант его выхода на поле есть", - сказал Тедеско.

Столичное дерби состоится в воскресенье на "ВЭБ Арене" в 19:00 по московскому времени.

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