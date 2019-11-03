Тедеско рассказал о готовности своих футболистов к матчу с "Арсеналом"

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Тедеско рассказал о готовности своих футболистов к матчу с "Арсеналом"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о готовности своих футболистов к матчу 15-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сейчас у нас все хорошо. В последние дни было много интенсивных матчей, думаю, команда после них хорошо восстановилась. После сегодняшней тренировки определимся с составом на матч", - сказал Тедеско.

Матч "Спартак - "Арсенал" состоится завтра, 4 ноября, на стадионе "Открытие Арена". С 18 баллами клуб занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско|http://soccernews.ru
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