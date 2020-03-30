Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне

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Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско перечислил блюда русской кухни, которые ему нравятся.

"Могу каждый день есть борщ, он мне сильно нравится. Также нравятся пирожки с яйцом и луком", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" в октябре, заключив с клубом контракт до 2021 года.

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