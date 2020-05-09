Тедеско рассказал о роли Цорна в его приглашении в "Спартак"

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Тедеско рассказал о роли Цорна в его приглашении в "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал понять, что он отдал предпочтение "красно-белым" во многом благодаря генеральному директору клуба Томасу Цорну.

"Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно "Спартак". Он показал мне чёткий план работы и я с самого начала почувствовал, что действительно хочу реализовать его вместе с ним. Не может быть лучшего сотрудничества", - цитирует немецкого специалиста Kicker.

Напомним, что Тедеско возглавляет "Спартак" с октября прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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