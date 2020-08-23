Тедеско рассказал о самочувствии форварда "Спартака" Кокорина

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Тедеско рассказал о самочувствии форварда "Спартака" Кокорина

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как чувствует себя форвард Александр Кокорин, который пока не дебютировал за московский клуб.

"Кокорин? К сожалению, из-за травмы он не может заниматься в общей группе. Мы огорчены этим фактом, потому что он опытный и высококачественный игрок. К сожалению, так бывает, когда игрок приходит в команду после сборов, и получает сразу травму - непросто при таких обстоятельствах вернуться и сразу начать играть. Очень надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Александр будет в строю", - цитирует Тедеско Sport24.

Футболист перешел в "Спартак" в начале августа 2020 года, но из-за повреждения еще не смог дебютировать за команду.

А еще: Кокорин рассказал о своем состоянии| http://soccernews.ru
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