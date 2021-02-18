Тедеско рассказал о шансах Соболева сыграть с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что нападающий "красно-белых" Александр Соболев восстановился после травмы и сможет сыграть в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо".

"Соболев готов к матчу с "Динамо". Помню момент его травмы в игре с "Ригой", но через несколько дней мы вернулись в Москву, и Александр в первый же день тренировок в Тарасовке присоединился к общей группе", – приводит слова Тедеско "Р-Спорт".

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 20 февраля. Начало встречи - в 19:30 мск.

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