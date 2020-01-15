Тедеско рассказал о состоянии "Спартака" после зимней паузы

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Тедеско рассказал о состоянии "Спартака" после зимней паузы

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии команды после зимней паузы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сложно пока сказать о состоянии команды после первой тренировки. Основная задача сборов - адаптация к работе, полю и мячу. Месяц игроки провели без мяча.

Все вернулись здоровыми. Но Ларссон еще травмирован, поэтому не занимается", - сказал Тедеско.

"Спартак" после 19 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла.

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