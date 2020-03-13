Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился информацией из лазарета "красно-белых".

"Ситуация похожа на ту, что была перед игрой с "Краснодаром": не сыграют Шюррле и Умяров. Есть ещё пара футболистов, которые простудились. Остальные в строю. Несколько недель будем видеть Бакаева в шлеме. Если снимет - есть риск травмы и ущерба для здоровья. Привыкайте его видеть пока в шлеме. И так он выглядит достаточно привлекательно", - сказал Тедеско.

"Спартак" по итогам 21 тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ближайший соперник "народной команды" - "Оренбург". Их матч состоится в субботу в 14:00 по московскому времени.

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