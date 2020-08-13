Тедеско рассказал о своём отношении к заявлению Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарии по поводу резонансного заявления владельца клуба Леонида Федуна о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства.
"Знаю, что президент очень любит "Спартак". Порой он очень эмоционально реагирует на то, что происходит с клубом. Вы знаете, сколько сил он вложил в эту команду. Считаю, для такого высказывания произойти со "Спартаком" должно было нечто неординарное. Что касается нас, мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. В этом и состоит прелесть нашей работы. В Германии есть поговорка: если про судей ничего не говорят после матча, значит, они хорошо поработали. Нам же нужно двигаться от игры к игре в таком плотном графике, как сейчас", - сказал Тедеско.
Напомним, что Федун пригрозил вывести "Спартак" из состава РПЛ после матча 1-го тура против "Сочи".
"Барсы" отобрали очки у "красно-белых" благодаря двум пенальти, второй из которых официально признан ошибочным.
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