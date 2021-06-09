Тедеско рассказал о своих отношениях с Заремой

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Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о супруге владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

"Могу сказать только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в "Спартаке" - в том числе в трудные периоды. За это ей очень благодарен", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Зарема покинула совет директоров "Спартака" после назначения Руя Витории на пост тренера.

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