Тедеско рассказал о своих отношениях с Заремой
Фото твиттер "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о супруге владельца клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.
"Могу сказать только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в "Спартаке" - в том числе в трудные периоды. За это ей очень благодарен", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Зарема покинула совет директоров "Спартака" после назначения Руя Витории на пост тренера.
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