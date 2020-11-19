Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал состояние травмированных игроков своей команды.

"У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил. В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с "Динамо" или нет. У Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча", - сказал Тедеско.

"Спартак" примет "Динамо" в субботу в 19:00 по московскому времени.

В преддверии дерби "красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущих четвёртыми "бело-голубых" на 2 очка.

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