Тедеско рассказал о желании встретиться с Черчесовым

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Тедеско рассказал о желании встретиться с Черчесовым

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы пообщаться с наставником сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.

"С Черчесовым пока не встречались. Хотя планировали. Хочется с ним познакомиться, послушать идеи. Он же бывший тренер "Спартака" и тренирует наших парней в сборной. Важно встретится и пообщаться", - сказал Тедеско.

Завтра, 4 ноября, состоится матч "Спартак - "Арсенал" на стадионе "Открытие Арена". С 18 баллами красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице РПЛ.

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