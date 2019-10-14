Тедеско рассказал о знакомстве с владельцем "Спартака" Федуном

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что ему удалось хорошо поговорить с владельцем клуба Леонидом Федуном во время первой встречи.

"Один раз я встретился с ним, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне своё доверие", - сказал Тедеско.

Напомним, что контракт между немецким специалистом и "красно-белыми" рассчитан до 31 мая 2021 года.

У руля "Спартака" Тедеско сменил ушедшего в отставку 29 сентября Олега Кононова.

Столичная команда провалила старт сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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