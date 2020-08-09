Тедеско рассказал, почему Кокорин и Урунов не участвовали в матче "Спартак" с "Сочи"

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Тедеско рассказал, почему Кокорин и Урунов не участвовали в матче "Спартак" с "Сочи"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) рассказал, почему новички команды Александр Кокорин и Остон Урунов не принимали участия во встрече.

"Мы поговорили с Сашей утром, у него был дискомфорт, вчера он не занимался. До последнего думали, что он сыграет, но он сказал, что не может. Урунов переболел короновирусом, ему нужно индивидуально тренироваться", - заявил специалист.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

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