Тедеско рассказал, почему Кокорин и Урунов не участвовали в матче "Спартак" с "Сочи"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) рассказал, почему новички команды Александр Кокорин и Остон Урунов не принимали участия во встрече.
"Мы поговорили с Сашей утром, у него был дискомфорт, вчера он не занимался. До последнего думали, что он сыграет, но он сказал, что не может. Урунов переболел короновирусом, ему нужно индивидуально тренироваться", - заявил специалист.
В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".
Не пропустите: "Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 августа
-
Арустамян: "Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе"
-
"Спартак": "Сезон новый, порядки старые"
-
Канделаки оценила слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата России
-
В РФС не стали комментировать заявление Федуна
-
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства
-
Газизов высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ
-
Глушаков - о словах Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата: "Леонид Арнольдович просто расстроился"
-
Тедеско рассказал, почему Кокорин и Урунов не участвовали в матче "Спартак" с "Сочи"
-
Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"
-
Тедеско высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Кокорин оценил судейство в матче "Спартак" - "Сочи"
-
1
Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"
-
Евсеев прокомментировал поражение "Уфы" в матче с тульским "Арсеналом"
-
"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"
-
Мурад Мусаев: "Кабелла близок к оптимальной форме"
-
Кокорин с женой и сыном посетили матч "Спартак" - "Сочи"
-
Хавбек "Ахмата" Иванов поделился впечатлениями от матча против "Арсенала"
-
Депутат Лебедев - о видео с пьяным Магкеевым: "Футболисты - живые люди"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22