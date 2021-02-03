Тедеско рассказал, почему перевел Зобнина в центр поля

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему он вернул полузащитника Романа Зобнина с правого фланга защиты в центр поля.

"Главное – сам Зобнин хотел играть в центре. Рома – отличный парень, который всегда дисциплинированно выполняет любое задание.

Зобнин может пробежать около 12 километров за матч, это не так просто. Причем он бегает не только поперек, но и вертикально. В центре поля он больше контролирует игру, потому что чаще встречается с мячом.

Но даже после того, как к нам пришел Мозес, по ходу матчей Зобнин все равно иногда переходил на правый край. Он очень гибкий игрок", – приводит слова Тедеско Sports.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Зобнин провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

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