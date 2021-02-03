Тедеско рассказал, почему перевел Зобнина в центр поля
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему он вернул полузащитника Романа Зобнина с правого фланга защиты в центр поля.
"Главное – сам Зобнин хотел играть в центре. Рома – отличный парень, который всегда дисциплинированно выполняет любое задание.
Зобнин может пробежать около 12 километров за матч, это не так просто. Причем он бегает не только поперек, но и вертикально. В центре поля он больше контролирует игру, потому что чаще встречается с мячом.
Но даже после того, как к нам пришел Мозес, по ходу матчей Зобнин все равно иногда переходил на правый край. Он очень гибкий игрок", – приводит слова Тедеско Sports.ru.
В нынешнем сезоне 26-летний Зобнин провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере". | http://soccernews.ru
главное
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
-
УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020
-
"Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ готовы побороться за игрока сборной Беларуси
Лента новостей
-
Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
"Тамбов" лишился еще одного футболиста перед возобновлением сезона
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за Варана
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Глава РФС оценил работу Черчесова в сборной России
-
"Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча)
-
Тедеско рассказал, почему перевел Зобнина в центр поля
-
"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта
-
"Лацио" подписал контракт с родственником главного итальянского фашиста
-
Брэйтуэйт отказался перейти из "Барселоны" в клуб АПЛ
-
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
-
Девушка Роналду показала, как сын португальца отпраздновал гол Криштиану
-
Джон Терри может возглавить английский клуб
-
Сборная Украины опубликовала полный календарь матчей в 2021 году
-
"Ростов" подписал форварда "Локомотива"
-
Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020