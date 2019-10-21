Тедеско рассказал, в какой футбол будет играть "Спартак"

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Тедеско рассказал, в какой футбол будет играть "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что московский клуб намерен играть в атакующий футбол.

"Конечно, мы хотим играть в атаку. К сожалению, в матче с "Рубином" этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков. Разумеется, не было плана отдавать игру "Рубину", но у нас было мало возможностей завладеть мячом", - сказал Тедеско в программе "8-16" на телеканале "Матч ТВ".

После 13 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 27 октября на выезде с "Локомотивом".

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