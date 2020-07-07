Тедеско рассматривает вариант с уходом из "Спартака"

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Тедеско рассматривает вариант с уходом из "Спартака"

По окончании нынешнего сезона московскому "Спартаку", возможно, придётся искать нового главного тренера.

Как сообщает "СЭ", действующий наставник "красно-белых" Доменико Тедеско может покинуть клуб по собственному желанию.

Немец задумался об уходе после отставки генерального директора "Спартака" Томаса Цорна, который приглашал его в "народную команду".

Тедеско возглавляет "Спартак" с 14 октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Не пропустите: "Спартак" поставил Тедеско задачу на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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