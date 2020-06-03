Тедеско с 4 июня начнет руководить тренировками "Спартака"

Сегодня, 3 июня, заканчивается двухнедельный карантин наставника "Спартака" Доменико Тедеско.

Таким образом, с 4 июня Тедеско сможет лично руководить тренировочным процессом московского клуба. В отсутствие Тедеско тренировками руководил Влад Чепзанович.

Напомним, что 20 мая тренерский штаб "Спартака", а также четверо легионеров - Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Йордан Ларссон - прибыли в Москву и отправились на двухнедельный карантин.

После 22 туров "Спартак" идет в РПЛ на восьмом месте. Чемпионат должен возобновиться 19 июня.

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