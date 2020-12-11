Тедеско сделал прогноз на итоговое место "Спартака" в РПЛ
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско предсказал место своей команды в РПЛ по итогам текущего сезона.
"Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое", - сказал немецкий тренер.
По итогам 17 туров "Спартак" делит лидерство в чемпионате с "Зенитом". У обеих команд сейчас по 35 очков.
"Красно-белые" в последний раз выигрывали РПЛ в сезоне 2016/17.
Не пропустите: Появилась информация о зимних сборах "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ
-
Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ
-
Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
ЦСКА побил антирекорд "Спартака" в ЛЕ
-
Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
Лента новостей
-
Тактаров назвал качества, которые должны быть у тренера ЦСКА
-
Тедеско рассказал, на кого из игроков "Спартака" он был похож в молодости
-
16 родственников Марадоны претендуют на наследство
-
Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса
-
АПЛ назвала лучшего футболиста ноября
-
ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли
-
В "Тамбове" подтвердили возможность дальнейшего бойкота матчей
-
Дюков рассказал об улучшении судейства в РПЛ
-
Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ
-
Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
-
Тедеско сделал прогноз на итоговое место "Спартака" в РПЛ
-
"Бавария" и "Барселона" поспорят за защитника "Марселя"
-
Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ
-
Джикия прокомментировал уход Газизова из "Спартака"
-
Загребское "Динамо" повторило рекорд Лиги Европы
-
"Ростов Арену" могут переименовать в честь легендарного советского футболиста
-
Гончаренко высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Впервые ЦСКА проиграл в еврокубках хорватской команде
-
Капитан "Спартака" Джикия поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"