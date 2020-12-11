Тедеско сделал прогноз на итоговое место "Спартака" в РПЛ

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско предсказал место своей команды в РПЛ по итогам текущего сезона.

"Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое", - сказал немецкий тренер.

По итогам 17 туров "Спартак" делит лидерство в чемпионате с "Зенитом". У обеих команд сейчас по 35 очков.

"Красно-белые" в последний раз выигрывали РПЛ в сезоне 2016/17.

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