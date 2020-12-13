Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался об оскорблениях в свой адрес в игре против "Сочи" (0:1).
"Мы все любим футбол. Это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда из-за этого случаются бурные дискуссии. В большинстве случаев на следующий день все забывается. Однако не в этот раз. То, что случилось вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны "Сочи", а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.
За то время, что я нахожусь здесь, я научился любить Россию. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших фанатов всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят "Спартак", я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.
Всему есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из футболистов "Сочи" ударил Андреаса Хинкеля.
Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Я надеюсь, что РПЛ серьезно рассмотрит эту ситуацию. И такое больше не повторится никогда", - заявил Тедеско.
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