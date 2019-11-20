Тедеско сделал заявление в ответ на критику Мостового и Ловчева

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Тедеско сделал заявление в ответ на критику Мостового и Ловчева
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал критику в свой адрес от бывших игроков московского клуба Александра Мостового и Евгения Ловчева.

"Данная ситуация мало чем отличается от того, что у меня было в "Шальке". Там против меня также высказывались клубные легенды. Но я положительно смотрю на такие вещи. Если о клубе говорят так много людей, это означает, что он очень популярен. Подобные высказывания добавляют интереса к клубу. Это было одной из причин, почему я решил возглавить "Спартак", - приводит слова Тедеско Transfermarkt.

34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в середине октября. Под его руководством московский клуб провел пять матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уралом". Матч состоится 24 ноября.

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