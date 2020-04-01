Тедеско, Шюррле и тренерский штаб покинули "Спартак" и улетели в Германию

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, члены тренерского штаба, а также нападающий Андре Шюррле, покинули Россию на время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Турнир не будет возобновлен раньше конца мая.

Ранее сообщалось, что футболистам "Спартака" сократили зарплату на 40 процентов на период карантина.

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