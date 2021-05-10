Тедеско сказал когда проведет прощальную пресс-конференцию

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что планирует дать прощальную пресс-конференцию 17-го мая, после последнего матча в чемпионате России.

"Думаю, что в понедельник, после матча с "Ахматом", мы проведем пресс-конференцию", — сказал Тедеско.

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