Тедеско: "Спартак" едет домой не в идеальном, но в хорошем настроении"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с "Уралом". Об этом сообщает "Матч Премьер".

Встреча команд в Екатеринбурге завершилась безголевой ничьей.

"Спартак" потерял два очка, но заработал одно. Если не можешь забить и победить, важно не проиграть. Мы едем домой не в идеальном, а в хорошем настроении. Нельзя создать шансов больше, чем сегодня", - сказал Тедеско.

После 17-туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла. у "Урала" 20 очков и 8 позиция.

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