Тедеско: "Спартак" едет домой не в идеальном, но в хорошем настроении"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с "Уралом". Об этом сообщает "Матч Премьер".
Встреча команд в Екатеринбурге завершилась безголевой ничьей.
"Спартак" потерял два очка, но заработал одно. Если не можешь забить и победить, важно не проиграть. Мы едем домой не в идеальном, а в хорошем настроении. Нельзя создать шансов больше, чем сегодня", - сказал Тедеско.
После 17-туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла. у "Урала" 20 очков и 8 позиция.
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|Команда
|М
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|17
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|2
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|17
|34
|3
|Ростов
|17
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Арсенал Тула
|16
|19
|9
|Оренбург
|17
|19
|10
|Урал
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|Уфа
|17
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|12
|Крылья Советов
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|Ахмат
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|17
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|17
|14